Tchad : des diplômés au chômage ouvrent une école pour un millier de sinistrés à Walia

Le camp des sinistrés de Walia, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena, est l'un des plus grands sites qui a accueilli plus de personnes sinistrées. Chassés de chez eux par la montée des deux fleuves, cette population a presque tout perdu, mais le plus dur pour elle, c'est l'éducation de leur progéniture.



C'est dans cette optique que 15 jeunes diplômés, sans emploi, ont pris l'initiative de créer une école dans le site, afin d'enseigner gratuitement leurs cadets qui se trouvaient dans une situation absolue de soubresaut. « Tout de suite, dès notre arrivée ici au camp, moi et mes camarades avons constaté que nos enfants, nos frères, risquent de perdre toute une année scolaire. C'est ainsi qu'on a décidé de se mettre à leur disposition cette structure afin qu'ils ne vadrouillent pas dans le site », explique Haoua Sobgibé, directrice de l'école. « Nous avons choisi aussi de les encadrer bénévolement en attendant que l'Etat fasse quelque chose », ajoute-t-elle.



« Au début, nous avons commencé à faire cours sous les arbres, mais une semaine après, une association est venue nous appuyer en nous construisant des hangars, en nous offrant quelques tables-bancs et autres matériels didactiques, et Dieu merci pour le moment, les choses marchent un peu mieux », témoigne la directrice.



Toutefois, le constat au terrain est déplorable, même si le pire d'une année blanche semble être évité par les diplômés sans emploi. Les élèves sinistrés de Walia sont assis à même le sol pour suivre le cours, et les matériels didactiques manquent pour les enseignants. Même si les enseignants interviennent bénévolement, ils ont besoin d'un soutien pour subvenir à leurs besoins quotidiens, pour bien encadrer les enfants.



Le gouvernement du Tchad et ses partenaires au développement et l'Unicef en particulier, sont vivement interpellés pour soutenir l'école des sinistrés de Walia, afin de sauver l'année scolaire de plus de 1500 enfants. Il faut rappeler que depuis plusieurs semaines, la population tchadienne, notamment celle de N’Djamena, est touchée par le débordement de deux fleuves et la situation est intenable du côté des habitants du 9ème arrondissement.



En effet, ces inondations provoquent depuis ces derniers jours une situation humanitaire désastreuse dans le pays. Et les dégâts causés par ce phénomène sont considérables.