Tchad : des diplômés sans emploi envisagent de quitter le pays

Dans un point de presse, la Plateforme des diplômés en instance d’intégration à la Fonction Publique est au regret constate avec regret « que la première phase de la transition s'est achevée sans la concrétisation effective de la promesse du président de la Transition d'intégrer 5000 jeunes à la Fonction Publique »,



En effet, les jeunes diplômés traversent actuellement une situation de chômage « qui a atteint son paroxysme et le gouvernement qui est le premier pourvoyeur de l'emploi sombre dans le mutisme et l’inertie pour réguler ce problème ».



Face à cette situation, la Plateforme a organisé plusieurs manifestations pacifiques pour entrer dans ses droits, mais elle se sont soldées par des violentes répressions, avec des arrestations, tortures, emprisonnements, et des menaces de mort. Bien plus, avec les autorités de la Transition onze membres de la Plateforme ont été arrêtés lors de notre marche pacifique du 29 septembre 2022,



La Plateforme interpelle ainsi le nouveau Premier ministre, Saleh Kebzabo, d'instruire les ministères concernés d'épuiser le quota restant de 2018. Elle l’exhorte à tenir sa parole lors de sa nomination, lorsqu’il déclarait : « je trouve anormal que les diplômés tels que les détenteurs de master et les docteurs soient sur les clandos et fabriquent les briques… ».



Pour ce faire, la Plateforme accorde un délai d’une semaine pour trouver une issue favorable à ses revendications. « Passer ce délai, les diplômés sans emploi seront dans l’obligation de quitter le Tchad. D'ailleurs, elle a saisi les institutions internationales et les ambassades accréditées au Tchad pour sa protection et son accueil », peut-on apprendre, par la voix de l’un des coordonnateurs, Adissou Dibam.