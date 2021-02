Tchad : des directeurs d'écoles formés sur la gestion d'établissement au Mandoul

Moïssala - Des directeurs d'écoles du département de Barh Sara bénéficient depuis lundi d'une formation de cinq jours visant à les aider à mieux gérer leurs établissements. La formation entre dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité de l'éducation de base.



Selon l'inspecteur de l'éducation du département du Barh Sara, Nodjialoum Claude, les interventions en faveur du secteur éducatif, dans le cadre du programme, se déroulent depuis presque une dizaine d'années. "Les retombées sont visibles", a-t-il dit.



La formation des directeurs d'écoles est axée sur le thème : "gouvernance participatives et la gestion de l'école". Elle fait suite à un constat amer dans la gouvernance et la gestion calamiteuse des écoles primaires, a affirmé Nodjialoum Claude.



Les directeurs d'écoles sont formés par des inspecteurs pédagogiques et animateurs pédagogiques.