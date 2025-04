Tchad : des divisions au sein des Eglises protestantes à Ndjamena

Depuis quelques années, les différentes dénominations chrétiennes protestantes, notamment les Églises Évangéliques au Tchad (EET), les Assemblées Chrétiennes au Tchad (ACT), les Associations des Églises Évangéliques des Frères au Tchad, les Unions des Églises Évangéliques des Frères au Tchad (UEEF/Y), l’Église Fraternelle Luthérienne au Tchad (EFL/T), l’Église Baptiste Mid-mission, les Églises Messianiques Évangéliques au Tchad (E.M.E/T), pour ne citer que ceux-là, sont constamment en bras de fer.



Souvent, le problème commence au niveau de la hiérarchie, avant d'atteindre les membres. Ce phénomène triste qui est trop fréquent dans les dénominations chrétiennes protestantes, quelle qu'en soit la cause, est dévastateur, source de scission, ce qui accable les croyants mûrs, ravage la vie des pasteurs et de leurs familles, et jette l'opprobre sur le nom du Christ.



L'appartenance ethnique s’en mêle. Certaines dénominations sont liées à l’appartenance ethnique, ce qui fait que souvent le problème provient de la manipulation, du style, de la célébration du culte, des louanges, toutefois les causes fondamentales sont l'orgueil et l'égoïsme.



Malheureusement, les tensions au sein de ces différentes dénominations ne sont pas seulement source de divisions, mais nuisent à la cohésion sociale. Bien que le fondement de l’Eglise est d’enseigner l’amour, le pardon et la bonne cohabitation sociale, aujourd'hui, elle est havre de division.



Toutefois, il faut reconnaître que tous ceux qui viennent à l'église, semaine après semaine, ne sont pas tous de vrais chrétiens. Que chaque dénomination regarde la croix du Christ comme un symbole d'unité afin de se débarrasser de l'esprit de division.