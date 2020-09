Tchad : des documents scientifiques sur les Lacs Ounianga remis au Musée national

N'Djamena - Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. David Houdeingar, a remis officiellement lundi des documents scientifiques au Musée national, en présence notamment du ministre de Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalé Géo.



Ces documents scientifiques ont permis de classer les Lacs Ounianga sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.



Le coordonnateur du patrimoine culturel du Tchad, Arnaud Dingame Madji, s'est félicité de la remise de ces matériels au Musée national. Il a demandé aux responsables de veiller à la bonne conservation et à la protection de ces matériels.



"J'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre officiellement ces documents scientifiques d'une grande valeur produits par notre équipe Tchado-allemande pour le compte du Musée national pour leur conservation et leur préservation", a déclaré le ministre David Houdeingar.



Il a exhorté le Centre national de recherche pour le développement (CNRD) à continuer les recherches en vue de la classification d'autres sites du Tchad.



Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalé Géo, a relevé que ces matériels, du fait de leur singularité, ont une haute valeur scientifique et doivent faire l'objet d'une attention particulière.



Le directeur général du CNRD, Baba Mallaye, a présenté la base d'enregistrement et des informations hydro et paléo-climatiques des Lacs Ounianga.