Tchad : des dons citoyens pour soutenir les réfugiés soudanais à l'Est

L'union Attadamoune et Itihad ont offert samedi des dons aux réfugiés soudanais du site Nabagay Moura, dans la province du Ouaddaï à l'Est du Tchad.



La remise du don a eu lieu en présence du sous-préfet d'Amlayouna, Kalimi Bahar Touka, et d'un représentant du HCR.



Le don est composé de 20 sacs de sucre, 1600 boules de savon, huit cartons de lessive et quatre cartons de pommade.



Les membres de l'Union ont adressé leurs remerciements aux autorités et aux ONG qui ont soutenu et accueilli des milliers de réfugiés soudanais.



"Quand à nous, organisations, avec le peu que nous détenons, nous apportons un petit appui à nos frères et soeurs soudanais qui sont victimes de la guerre civile communautaire qui les a rendus très vulnérables et nécessite des appuis urgents", a déclaré le président de l'Union, Ali Brahim Hafadine.



Le sous-préfet d'Amlayouna, Kalimi Bahar Touka, a exprimé sa reconnaissance au nom des autorités pour cette aide de l'Union aux frères réfugiés. "Vous avez fait, avec vos propres moyens, une collecte et un achat pour nous amener ce don. Votre récompense, Dieu seul sait. (...) Nous vous remercions beaucoup", s'est-il félicité.



Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour ce don qui va apaiser leurs difficultés et renforcer leurs relations avec la population autochtone.