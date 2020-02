Tchad : des échanges sur la paix et la cohabitation à Mongo

En bref. Une mission du centre Al Mouna, conduite par Augustin Djemlem, est à Mongo pour la tenue d'atelier de formation et de plaidoyer en faveur de la construction de la paix et de la cohabitation sociale au Tchad.



L'atelier a eu lieu ce matin au Vicariat apostolique de Mongo, chef-lieu de la province du Guéra.



Il a été présidé par le gouverneur du Guera, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, en présence des autorités civiles et militaires.