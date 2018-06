Tchad : des efforts attendus face aux ravages du tabagisme

Les statistiques mondiaux de la santé montrent que le tabac est la cause de 10% de décès chez les adultes à l'échelle mondiale. Pour stopper ce mal, tous les pays et ceux du tiers-monde, y compris le Tchad, doivent se mobiliser.



"Éliminer le tabagisme nous aidera à éviter les cœurs brisés, choisissons la santé, pas le tabac", le slogan est fort parlant, et surtout appelle les fumeurs à une prise de conscience collective pour être à l'abris du danger mortel que représente le tabac. Malgré les effets nocifs connus sur le corps humain, ainsi que les spots publicitaires qui montrent les dangers du tabac, cette tendance n'est pas encore renversée et fait encore des victimes.



Afin de stopper les maladies cancérigènes dû au tabac, le gouvernement tchadien a fait de la lutte anti-tabac l'une de ses priorités majeures. Cette volonté gouvernementale s'est manifestée par la mise en place de plusieurs stratégies développées par les autorités du pays, notamment la ratification de la convention pour la lutte anti-tabac en 2006, le comité de lutte contre le tabagisme, et la promulgation de la loi n°10 en 2010 qui est la dernière en date.