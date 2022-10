Tchad : des éléphants tuent un homme dans son champ à Tourba, au Hadjer-Lamis

La victime, un homme âgé de 40 ans, a été tuée par un éléphant qui s’en est pris à un groupe de trois cultivateurs. Ces derniers étaient en route pour leurs champs, lorsque le drame est survenu. L'homme a reçu un coup sur la tête et est décédé sur le champ.



L'ambulance du Centre de Tourba est intervenue pour secourir la victime, mais en vain. Cette attaque intervient dans un contexte d’inquiétude, face à l’augmentation des pachydermes dans la zone de la sous-préfecture de Tourba, département de Dagana, province du Hajer-lamis.



Depuis plusieurs années, les éléphants se déplacent en vastes troupeaux (400 éléphants environ) dans cette localité, au grand dam des pauvres cultivateurs. Ils ont tout dévoré dans les champs et se rendent maintenant dans les propriétés, obligeant les habitants à évacuer leurs habitations.



Selon les autorités coutumières locales, les éléphants continuent chaque jour à endeuiller la population, malgré plusieurs requêtes déposées auprès des autorités compétentes. « Nous continuons à cultiver pour nourrir les éléphants dans un contexte difficile et joindre les deux bouts », affirme un cultivateur. Les ministères concernés sont interpellés à agir pour soulager la population de Tourba des troupeaux de pachydermes.