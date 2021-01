Tchad : des élèves ambassadeurs de la paix formés pour les établissements du Lac

Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a lancé mardi à Bol, l'atelier de renforcement des capacités et de mise en place des clubs d'élèves ambassadeurs de la paix dans les lycées et collège de Bol, Baga Sola et Liwa dans la province du lac, sur la consolidation de la paix.



Selon le comptable du programme Éducation TCHAD-UNICEF, Natimian Emmanuel, l'objectif de cette formation est de renforcer les mécanismes de consolidation de la paix dans les établissements de l'enseignement moyen et secondaire général dans le cadre de la mise en oeuvre du « projet d'appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la participation à la paix au TCHAD ».



En ouvrant la formation, le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a relevé que cette initiative aura un impact certain sur les acteurs locaux, du fait même de son contenu. Le renforcement des capacités des enseignants comme maillons et acteurs importants contribuera au changement positif de comportement tant au niveau des élèves que des parents.



Pour Moussa Issa Moussa, l'implication des enseignants dans la mise en oeuvre du projet boostera les acquis consolidés en matière de citoyenneté, de gestion de groupe des jeunes sur des questions en lien avec la prévention et la résolution pacifique des conflits au niveau scolaire, à travers la mise en place des clubs d'élèves ambassadeurs de la paix.