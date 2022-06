Tchad : des élèves en pleurs faute de carte biométrique à l'approche du baccalauréat

Le baccalauréat session de juin 2022 qui se pointe à l'horizon fait couler les larmes des élèves depuis le lancement de la remise des cartes biométriques. Sur leurs visages, on sent le désespoir. Pour des parents de lycéens, c'est pitoyable de voir ces élèves chaque matin devant l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), sans confirmation claire pour la composition des épreuves.



L'ONECS les renvoie vers l'administration scolaire et l'administration les renvoie vers l'ONECS. Ainsi, les élèves craignent de passer une année blanche.



"Je ne dors pas la nuit et je n'arrive pas à manger à cause de ma carte biométrique qui est l'arme qui me permet d'avoir accès à la salle d'examen. Mes collègues ont reçu leur carte mais la mienne ne figure pas dans le lot", s'inquiète un élève du lycée Félix Eboué.



Du côté de l'ONECS et de certains établissements, on laisse entendre que ces désagréments seront résolus avant le début des épreuves pour permettre à tous les élèves de composer.