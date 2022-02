Tchad : des élèves manifestent à N’Djamena suite à la grève des enseignants

Des élèves du lycée La Liberté ont manifesté ce 22 février pour exprimer leur colère suite à l’appel du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) à un arrêt des cours de 72 heures. Les élèves ont décidé de perturber les cours dans plusieurs lycées privés avoisinants, notamment le complexe SCIO et lycée Fort Lamy, provoquant des tensions et bloquant la circulation dans le périmètre de la rue de 40 mètres et du marché à Mil.



Les forces de l’ordre se sont déployées sur les lieux et ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les rassemblements d’élèves. Plusieurs élèves ont été arrêtés.