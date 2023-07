Tchad : des élèves policiers formés au respect des droits de l'Homme

De son côté, le ministre de la Justice et des Droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo, a rappelé que la force de défense et de sécurité au Tchad doit jouer un rôle essentiel dans la protection des individus et de leurs biens, conformément à la loi et dans le strict respect de celle-ci, comme stipulé dans la constitution. Cependant, il a regretté que lors des arrestations et des détentions, la loi soit souvent gravement violée, la dignité humaine bafouée et les règles établies par le Code de procédure pénale ignorées.



Le président du CTA-HCP et ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, a rappelé aux élèves policiers que leur devoir en tant qu'agents chargés de l'application de la loi est essentiel pour assurer la prospérité et la justice équitable pour tous les citoyens du Tchad.



Cette session de formation, qui se déroulera sur trois jours, permettra aux élèves policiers d'apprendre à encadrer et sécuriser les manifestations populaires ainsi que les scènes de crime, à identifier et collecter toutes les preuves physiques nécessaires pour des poursuites judiciaires.