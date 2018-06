Tchad : des éleveurs accusent juges et avocats de soutenir un coupeur de route

Un regroupement de plusieurs éleveurs en provenance de la localité de Doba, de Moundou, de Bébidja et d'autres provinces dénonce le comportement des juges et des avocats qu'ils qualifient de corrompus. Ceux-ci entraveraient véritablement l'instauration d'une vraie justice. Par ailleurs, ils accusent les magistrats et les avocats de s'en prendre à un homme intègre en la personne de l'ex-gouverneur du Logone Oriental. Adam Nouki leur aurait permis de retrouver la quiétude en luttant efficacement contre les enlèvements de leurs progénitures contre rançon et les phénomènes de coupeurs de routes sciemment entretenus par un homme, Oumar M., qui serait actuellement défendu par les magistrats et les avocats.



En outre, ils accusent les magistrats et les avocats de plaider la cause d'un responsable de coupeurs de route qui est à l'origine de traitements inhumains et dégradants d'une trentaine de leurs proches et responsable d'une centaine de morts.