Tchad : des enfants de moins en moins impliqués dans les tâches ménagères

L'éducation des enfants est un sujet qui suscite des opinions diverses. De nombreux parents n'osent pas, ou ne pensent pas demander à leurs enfants de participer aux tâches quotidiennes de la maison.



Pourtant, en leur confiant certaines activités ménagères, ils renforcent leurs connaissances pratiques et leur autonomie, en vue d’une future vie d'adulte accomplie. Une étude américaine démontre que faire participer son enfant aux activités de la maison renforce son sentiment d'appartenance à sa famille.



A partir de deux ans, l'enfant doit apprendre à jeter ce qui est sale dans la poubelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de familles à Ndjamena. Mélom Diane, mère de trois enfants, explique son expérience : « je n’envoie pas mes enfants, surtout les plus petits qui sont à la charge de la femme de ménage pour leurs besoins ».



Pourtant, à l'âge de 12 ans, l'enfant doit apprendre tout, préparer le repas du soir, faire la lessive et toutes les tâches ménagères possibles. « Par le passé, les enfants étaient obligés, filles et garçons, de participer à certaines tâches ménagères, puiser de l'eau, ranger la chambre de papa et maman, du grand-frère, laver les tasses.



Malheureusement, la tendance actuelle prône le libre choix des enfants avec la maman qui fait tout », déplore-t-elle. Selon Abissou Djibirine, diplômé en sociologie, « encourager les enfants à participer aux activités de la maison, c'est une manière de les responsabiliser.



Aujourd'hui, la société évolue avec des mamans TéléNovelas, donc c'est la femme de ménage qui fait tout. Aujourd'hui, une fille de 16 ans n'arrive pas à cuisiner, un garçon de 16 ans n'arrive pas à laver et repasser les habits correctement », estime-t-il.



Tout parent veut voir son enfant devenir responsable et autonome, c'est pour cela qu'il apprend à l'enfant à garder dans l'esprit qu'il doit mettre la main à la pâte pour mieux comprendre la vie future. C'est à cela que la Bible mentionne : « apprends à l'enfant le chemin à prendre, quand il sera grand, il s'en détourner ».

Ainsi les parents doivent se préoccuper et la vie future de leur enfant, et c'est à eux de la tracer.