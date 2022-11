Tchad : des engagements du gouvernement en matière de gouvernance politique et institutionnelle

Au titre de la Gouvernance politique et institutionnelle, le gouvernement s’engage à restaurer l’autorité et le prestige de l’État, respecter les critères de compétence, d’inclusivité et de probité dans les nominations aux postes de responsabilité, et assurer un contrôle régulier des ressources publiques et parapubliques par les organismes étatiques de contrôle après la suppression de l’IGE et le transfert de ses compétences à l’Inspection Générale des Finances, à la Cour des Comptes et aux Inspections des ministères.