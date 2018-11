Tchad : des enlèvements contre rançon au Mayo Kebbi ouest, 1 mort

Deux personnes enlevées il y a 3 semaines, un père et son fils, dans le village Toumetchine, dans la sous-préfecture de Lamé, ont subi des traitements inhumains et dégradants. L'une des victimes est rentrée hier chez elle, avec une mauvaise nouvelle : le second otage a été tué par les malfrats.



Lors de l'enlèvement, un violent accrochage avait éclaté entre les malfrats et un comité de vigilance parti au secours des otages.



La victime libérée hier est actuellement sous soins intensifs dans un village, en attendant l'intervention des autorités administratives.



Le père était âgé de 70 ans tandis que le fils à la trentaine.



A gagal, toujours dans le Mayo-Kebbi ouest, une femme allaitante a été enlevée hier contre rançon. Pour l'heure, aucun montant n'a été réclamé. Le nourrisson ne cesse de pleurer.



Foka Mapagne, correspondant au Moya-Kebbi ouest