Tchad : des enquêteurs dépêchés sur les lieux du drame après le crash d'avion dans la zone de Zakouma

Le Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale informe qu’un accident d’avion est survenu ce matin à 05h06 près du village de Goz Djarat, impliquant un appareil de type Savannah S, immatriculé ZU-IXH, appartenant à African Parks Network.



À bord se trouvaient Charles Van Eden, pilote sud-africain, et Nicolas Hamid Taloua, fonctionnaire au Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable.



Les deux occupants ont tragiquement perdu la vie malgré l’intervention des secours.



Le Ministère adresse ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes et précise qu’une enquête est en cours pour établir les circonstances de cet accident.