Tchad : des enseignants de la Faculté des Sciences Économiques formés à la rédaction d’articles scientifiques

La formation de deux jours a débuté ce matin à l’École Nationale d’Administration (ENA). Elle est assurée par le Laboratoire d’Études et de Recherches en Économie Appliquée et de Gestion (LAEREAG), sous le parrainage de l’Université de N’Djamena.



Cette formation se déroule dans un contexte où les exigences en matière de publication d’articles scientifiques augmentent d’année en année, a rappelé le vice-président de l’Université de N’Djamena, Tatoloum Amane, soulignant la nécessité d’y répondre. Pendant ces deux jours, les participants à l’atelier recevront, entre autres, des techniques pour renforcer leurs aptitudes en rédaction scientifique et des outils nécessaires à la collecte et au traitement des données.



Ces diverses compétences, associées à l’engagement des enseignants, feront de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion un pôle d’innovation et d’excellence mondial, a souhaité le doyen de ladite faculté, Mouta Djirabi.