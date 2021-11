Tchad : des enseignants du département de Mourtcha honorés pour services rendus

Le coordonnateur de l'association Soumaïne Hassaballah a indiqué que l'association accompagne la politique des autorités dans les domaines de l'éducation, l'élevage et l'appui social.



Depuis bientôt une décennie, l'association a débuté ses activités par le système éducatif car le rapport d'inspection départemental a démontré le manque d'infrastructures scolaires, d'enseignants et matériels didactiques.



La sous-préfecture de Kalaït n'a qu'une seule école. Les élèves sont assis par terre par manque de table-bancs, tandis que le manque d'enseignants a amené à jumeler les salles de classes des cours préparatoires, élémentaires et moyens. "Dans ce vaste chantier de développement, il n'y a pas de la concurrence mais seulement de la complémentarité", souligne Soumaïne Hassaballah.



L'association estime que le Conseil militaire de transition (CMT) a pris les bonnes décisions pour maintenir la sécurité et la stabilité du Tchad.