Tchad : des équipements médicaux et fournitures scolaires offerts au Batha

Le gouverneur de la province du Batha a présidé la cérémonie d'inauguration du bâtiment d’un lycée, couplée à la remise des manuels scolaires et des médicaments et des équipements médicaux offerts par le président directeur général du groupe AGB.



En plus du bâtiment, il y a un château d'eau équipé de panneaux solaires au lycée de Koundjourou, des panneaux pour l'hôpital de Koundjourou et des manuels scolaires et des équipements sanitaires au profit de la population du Batha.

Pour le sous-préfet de Koundjourou, Idriss Souleyman Boyene, par ce geste Ahmat Goni Bichara, président directeur général du groupe AGB vient non prouver qu'il est le fils de la province. Le promoteur a, pour sa part, demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage.



Réceptionnant ce don, le gouverneur Djimta Ben-Dergon a relevé que cet appui symbolise la solidarité qui existe entre les fils du Batha et cela rentre en droite ligne de la volonté d’alléger la charge qui pèse sur les populations, à travers l’amélioration de leurs conditions de vie. Le gouverneur a remercié le promoteur du groupe AGB, pour les appuis et les assistances multiformes qu'il ne cesse d'apporter à la province.