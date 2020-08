Tchad : des équipements médicaux réceptionnés pour renforcer des structures sanitaires

Le secrétaire d'État à la Santé publique, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a déclaré que le projet SWEED, depuis son lancement, n'a cessé d'apporter son appui au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



"Aujourd'hui, nous assistons une fois de plus encore à la remise des matériels et équipements médicaux techniques dont l'objectif principal est de soutenir les écoles de formation des sages-femmes dans les zones cibles et renforcer leur capacité tant quantitative que qualitative. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie", a indiqué Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



Dans son intervention, le secrétaire d'État à l'Économie, à la Planification du développement et à la Coopération internationale, Abderahim Younous Ali, a souligné que "ces équipements et matériels médicaux techniques ont été acquis sur les fonds IDA de la Banque mondiale à travers le projet SWEED."



Il a exhorté au suivi dans l'acheminent du matériel aux différentes Écoles provinciales et à leur utilisation de manière rationnelle et judicieuse.



Le coordonnateur du projet SWEED, Youssouf Aware, a affirmé que ces matériels médicaux techniques permettront aux élèves des différentes Écoles de santé de renforcer leur apprentissage.