Tchad : des erreurs médicales "graves" dans les structures de santé, le ministre met en garde

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a adressé vendredi une note circulaire à l'attention de toutes les structures publiques et privées de soins.



Il indique qu'il a été constaté que des personnels de santé sont auteurs d'erreurs médicales graves dans le cadre de la prise en charge des patients, et cela aussi bien dans les structures des soins publiques que privées.



"Souvent les informations sur ces manquements professionnels dont sont victimes les patients parviennent au ministère par des canaux officieux et dans la plus grande indifférence des responsables des structures fautives", selon le ministre.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul ajoute que ces structures ne dressent aucun rapport circonstancié à l'endroit du ministère de tutelle. Il rappelle au strict respect des normes médicales, d'éthique et de déontologie.



Aussi, le ministre demande à tous les responsables des structures sanitaires de faire parvenir au ministère un rapport circonstancié de chaque incident médical qui adviendrait dans leurs institutions pour information et suite à donner.