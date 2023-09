Tchad : des établissements privés dans un mauvais état pour la rentrée

Le secteur éducatif privé joue un rôle vital dans la formation des jeunes, étant largement préféré par la plupart des parents. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer les lacunes flagrantes en ce qui concerne les infrastructures et la qualité du personnel enseignant dans certains de ces établissements. PAGE 2

Certains ressemblent plus à des endroits négligés, avec des salles de classe exiguës de 4 mètres sur 4, accueillant un grand nombre d'élèves, sans espaces pour la détente, le sport, ou d'autres activités divertissantes. La plupart n'ont même pas de salle de lecture ou de bibliothèque. Comment peut-on qualifier cela d'école privée ? Normalement, la dimension standard d'une salle de classe pour 50 élèves est d'une superficie de 56 m², soit 8 mètres sur 7.



Même si n'importe qui peut créer un établissement éducatif dans le but de contribuer à l'éducation nationale, les lacunes en matière d'infrastructures et la qualité douteuse du personnel enseignant de certains établissements privés risquent de compromettre le niveau de formation des futurs cadres du pays. En parallèle, le responsable de l'éducation, Moussa Kadam, parle de la refonte du système éducatif tchadien, un défi qui interroge.



Cependant, il est impératif que le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique effectue une visite dans certains établissements privés de la capitale pour constater la situation de première main. Comment peut-on laisser de tels établissements fonctionner ? Les autorités doivent trouver des solutions avant le début de la nouvelle année scolaire, en envisageant des sanctions et un soutien financier pour encourager la création d'écoles privées dignes de ce nom.



En fin de compte, il s'agit de l'avenir du pays, et le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique doit prendre des mesures pour le bien-être de tous. L'éducation est le fondement du développement national.