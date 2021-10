Tchad : des étudiants dédient une journée à la collecte de sang

Etant en vacances, les étudiants tchadiens du Sénégal se sont donnés pour objectif d'augmenter les stocks de sang en mettant en place des campagnes de sensibilisation de la population afin de sauver des vies humaines par le don volontaire de sang, explique Ismail Brahim Daoud, représentant du Syndicat des étudiants tchadiens résidant au Sénégal.



L'initiative des étudiants est marquée par des tournées dans les différents hôpitaux où le constat fait ressortir une pénurie de sang. "C'est pour cela nous avons engagé et organisé cette journée spéciale de don du sang", affirme Ismail Brahim Daoud.



L'assistante du médecin en charge de la transfusion sanguine, Dika Jeanette Samba, estime que ce geste est louable et doit être suivi par d'autres associations d'étudiants.



Les étudiants appellent toute la population à donner son sang pour renforcer les réserves et sauver des vies.