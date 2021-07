Tchad : des étudiants en fin d'études de médecine exigent la remise des diplômes

Des étudiants de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) qui ont soutenu leur thèse de doctorat du 22 au 24 juillet à N'Djamena, ont organisé mercredi matin un sit-in devant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ils exigent la remise de leurs parchemins et s'inquiètent du retard.



"On a eu 10 ans de cursus académique, on a souffert, on a tout vu et là, aujourd'hui, tout ce qu'on veut, ce sont nos diplômes pour nous permettre d'envisager d'autres perspectives", explique Brossala Emmanuel, représentant des étudiants interrogé par Alwihda Info.



"Nous ne sommes pas condamnés à demeurer éternellement des étudiants. On veut seulement nos diplômes pour nous permettre de passer à autre chose. Nous sommes fatigués de cette vie, fatigués de toutes ces personnes qui, depuis tout ce temps, nous tracassent et nous malmènent. On veut nos diplômes point barre", s'indigne Brossala Emmanuel.



Les étudiants expliquent avoir mené des démarches après leur soutenance mais en vain. "En principe, on doit remettre nos diplômes. C'est quelque chose qui se fait partout", affirme le représentant des étudiants.



De leur côté, les autorités n'ont donné aucune explication sur cette situation.