Tchad : des étudiants lancent des activités citoyennes à Abéché

L'Union des étudiants du Dar Zakhawa résidants à Abéché (UEZRA) a lancée officiellement ses activités de l'année 2020- 2021 par une double action dans deux institutions publiques de la place. Elle a d'abord organisée une action citoyenne dans les locaux de l'ONAMA Abéché en nettoyant de fond en comble tous les bureaux et la cour de la radio, avant de se rendre à l'hôpital provincial d'Abéché pour distribuer des cadeaux aux malades admis dans quelques services de cette formation sanitaire.



Selon le président de cette Union, Youssouf Abdoulaye, ces activités s'inscrivent dans le cadre du plan d'action pour le compte de l'année 2021. Il ajoute que son organisation entend multiplier les activités dans les différents établissements scolaires et universitaires de la ville d'Abéché dans les jours à venir pour sensibiliser les élèves et étudiants dans la lutte contre le coronavirus, afin de barrer la route à cette pandémie.



Youssouf Abdoulaye appelle les autres associations sœurs à oeuvrer dans le même sillage pour apporter leur soutien à la communauté.



Les responsables des institutions visitées ont salué l'initiative de l'UEZRA. Ils ont exhorté les membres de l'association à continuer sur cette lancée.