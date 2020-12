Tchad : des étudiants prennent conscience des méfaits de la corruption

À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption, célébrée chaque année le 9 décembre sur le thème : "récupérer avec intégrité : atténuation de la corruption et récupération de Covid-19", l'Organisation tchadienne anti corruption (OTAC) a organisé une conférence-débat avec les étudiants de l'Université La Francophonie de N'Djamena.



L'objectif de cette conférence est de contribuer au renforcement des capacités des étudiants, enseignants et élèves dans le domaine de la lutte contre la corruption, et faire un plaidoyer spécifique aux menaces qui pèsent sur les défenseurs de la lutte contre la corruption.



Ngarassal Saham Jacques, responsable à l'OTAC, explique que cette conférence consiste à établir un mécanisme de sensibilisation et de conscientisation des étudiants sur l'esprit de la corruption en milieu des jeunes.



Le Tchad au bas du classement



Le Tchad est classé à la 162ème place sur 180 pays, dans l'Indice sur la perception de la corruption 2019, publié par Transparency International.



"Il faut œuvrer pour le changement des mentalités"



"L’ampleur qu’a pris la corruption dans nos administrations ou dans la vie quotidienne des tchadiens, résulte de la banalisation de ce phénomène par ces derniers. Elle est devenue une culture, une habitude, bref, quelque chose de normale", s'inquiète Ali Eizaldeen, président de "Tchad Zéro Corruption".



Selon lui, "cette attitude a fait en sorte que la corruption soit ancrée très profondément dans notre société, alors que la corruption est un phénomène qui met à mal la bonne gouvernance, l’égalité des chances, la justice sociale, et la bonne marche d’une nation. C’est pourquoi, il faut œuvrer pour le changement des mentalités et la prise de conscience des citoyens sur le danger que représente la corruption".