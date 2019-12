Tchad : des étudiants sensibilisés sur le respect des droits de l'Homme à Abéché

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme et de la déclaration universelle des droits de l'Homme, la Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH), cellule d'Abéché, a organisé mardi matin, au centre ADETIC, une rencontre d'échange au profit des étudiants de l'Université Adam Barka d'Abéché.



La rencontre visait à sensibiliser les étudiants sur le respect des droits de l'Homme.



Le président de la cellule d'Abéché de la LTDH, Abdellatif Youssouf, a rappelé à l'assistance que la déclaration universelle des droits de l'Homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Cette déclaration précise les droits fondamentaux de l'Homme.



Pour lui, la tenue de cette rencontre permet aux étudiants de bien cerner les questions liées aux droits de l'Homme.



Le coordinateur provincial de la LTDH du Ouaddaï, Wadi-Fira et Sila, Nambatigue Ong-na, s'est penché sur différents articles de la déclaration, notamment l'article 1er qui dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.



Il a ajouté que tout individu a droit à la vie, à la liberté, et à la sureté de sa personne.