Tchad : des exercices militaires planifiés au Nord d’Abéché, informe la mairie

Le maire de la ville d'Abéché a informé ce 7 mars 2023, la population d'Abéché et des environs, qu'une opération de tirs d'essai aura lieu demain, mercredi 8 mars 2023.



Cette opération sera menée par l'armée de la force française basée à Abéché, qui procédera à des tirs d'essai d'armes légères et de Toyota blindées au champ de tir de Ragabta-djamal, situé au nord d'Abéché sur la route de Biltine.



A cette occasion, le maire de la ville d'Abéché demande à la population de garder son calme et de vaquer normalement à ses occupations pendant cette opération.



Il a également fait appel à l'esprit civique de chacun pour garantir la sécurité de tous.