Tchad : des exigences du DGPN pour les effectifs de policiers lors des patrouilles

Le directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, a signé une circulaire enjoignant aux chefs de service de la police de se conformer aux règles liées aux effectifs des agents et véhicules pour les patrouilles motorisées.



Au moins six agents de la police doivent être à bord des véhicules en patrouille tandis que deux agents de la police doivent être dans les véhicules placés aux points stratégiques.



Le directeur général de la police nationale dénonce une insubordination et exige une application stricte des consignes.