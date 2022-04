Tchad : des expertes de l'Union des femmes musulmanes veulent contribuer au dialogue

La section du Tchad de l'Union internationale des femmes musulmanes a animé le 1er avril une conférence-débat sur les sources, les valeurs et les principes de l'islam en matière de dialogue. La conférence a été animée par des experts religieux et des enseignants chercheurs.



La présidente de l'organisation, Khadija Hassaballah, a exprimé son étonnement de la mise à l'écart de l'Union de certains organes du processus de transition. Elle précise que l'organisation compte pourtant pas mal de femmes expertes en perspective du dialogue national.



Selon elle, le pré-dialogue de Doha avec les politico-militaires trouve toute son importance car aucun développement n'est possible dans la guerre. Khadija Hassaballah précise que l'Union apporte sa pierre de contribution en valorisant les principes édictés par l'Islam qui transcendent la communauté musulmane et soutiennent la coexistence entre toutes les communautés dans le pays.