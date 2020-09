Tchad : des experts forment des acteurs de développement en évaluation de programmes et projets

Le président du réseau tchadien du suivi-évaluation, Mahamat Djimé Dreni-Mi, s'est félicité de l'engagement à vouloir améliorer les manières de faire à travers des échanges de connaissances, afin de tirer les meilleurs profits et accompagner dans les actions de développement.



"L'évaluation est une fonction qui consiste à porter une appréciation, aussi systématique et objective que possible, sur un projet en cours ou achevé, un programme ou un ensemble de lignes d'action, de sa conception à sa mise en œuvre et aux résultats. Il s'agit bien évidemment de déterminer la pertinence des objectifs et leur degré de réalisation, l'efficience au regard du développement, l'efficacité, l'impact et la visibilité", selon lui.