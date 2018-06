Tchad : des falsificateurs de cartes d'identité arrêtés par les services de renseignement

Les services de renseignements et de sécurité ont appréhendé avant-hier des présumés faussaires de cartes d'identité nationale dans la région du Mandoul. Deux individus ont été appréhendés avec notamment 4 ordinateurs portables, 1 photocopieuse, 5 unités centrales, des machines de reliures, des clés USB, un scanner, et des fausses cartes d'identités.



Ce sont des fausses cartes découvertes sur des individus qui ont attiré l'attention des services de sécurité, ce qui a permis de mettre la main sur le réseau. L'enquête devra déterminer si d'autres personnes opéraient dans le réseau, dans la région du Mandoul et sur l'étendue du territoire.



Le gouverneur du Mandoul, Issa Adjidei a salué les services de renseignements pour leur travail. Le gouverneur a exhorté la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité.