Tchad : des familles vulnérables reçoivent de la viande pour l'Aïd à Abéché

À l’occasion de la fête de Tabaski, la délégation provinciale de la femme du Ouaddaï, en collaboration avec l'association de bienfaisance Ayadil Ikhwa, a fait un don de viande aux vulnérables de la province du Ouaddaï.



Au total, 40 bœufs ont été abattus en ce premier jour de la fête. L´opération s'est déroulée dans les locaux de la délégation et au site des lépreux, en présence de l'inspecteur général du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance, Mahamat Hissein et du délégué de la femme du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali.