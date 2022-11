Tchad : des femmes combatives mais pas assez soutenues

Dans la capitale, les femmes jouent pourtant un rôle très important en matière de lutte contre la pauvreté. La crise économique et financière a poussé les femmes au foyer à se lancer dans des activités génératrices de revenus. Désormais, les différents marchés de la capitale sont bondés de femmes. À chacune sa chance. Malheureusement, leurs efforts servent aux "marmites" pour répondre aux besoins élémentaires de la famille. Malgré toutes ces difficultés, elles s'organisent dans les tontines pour mettre de côté l'argent afin de résister au vent de la faillite.



L'autonomisation de la femme prônée par les autorités doit être une réalité pour que les femmes qui exercent ces différentes activités bénéficient des formations et crédits afin de mener à bien leurs activités. Au contraire, l'on se rend compte que la lutte des femmes n'est pas encouragée par le ministère concerné.



Selon Nina, vendeuse de poisson au marché de dembé, il y a une discrimination au sein des associations féminines pour l'octroi de crédit. "Certaines femmes évoluent dans l'organisation de tontines, d'autres en solo font recours aux entreprises de micro-crédits", détaille-t-elle.



Les conditions de vie des femmes dans la capitale peinent à s'améliorer. Le ministère en charge de la femme est interpellé encore une fois de plus car ce ne sont pas les femmes bien assises qui ont besoin de la main tendue mais celles qui tentent de sortir la tête de l'eau grâce à des petites activités. À défaut de prise de conscience, c'est une image lamentable qui tape à l'oeil dans les différents marchés.