Tchad : des femmes de Kelo formées à la fabrication de savons pour le linge

La formatrice a expliqué le processus, mettant en avant les matières premières locales nécessaires à la confection de ces savons. Parmi ces ingrédients, on compte la soude, l'huile de karité, l'huile d'arachide, la mousse, et éventuellement un parfum huilé pour une touche d'arôme. De plus, la possibilité d'ajouter des colorants pour obtenir la couleur de savon souhaitée a été évoquée.



En tout, une trentaine de femmes ont participé à cette séance de formation. Ces femmes voient dans la fabrication de savons une opportunité de prendre en charge leur propre bien-être économique. Elles ont également exprimé leur désir de voir la formatrice revenir pour leur enseigner la fabrication de savon liquide à une date ultérieure.