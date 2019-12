Tchad : des femmes formées en couture grâce à la coopération turque

L'Agence turque de coopération et de coordination Tika a organisé ce vendredi, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, une cérémonie de fin de formation de deux mois en couture.



Plus de 40 filles bénéficiaires ont reçu leur parchemin de fin de formation, ainsi qu'une machine de couture, afin de renforcer leur autonomisation.



L'évènement a eu lieu en présence de l'ambassadeur de Turquie au Tchad et de la directrice de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers.



Ce jeudi, l’Agence turque de coopération et de coordination a équipé le groupement « femmes africaines pour le développement et l’assistance de Linia » d’un site agricole et d’un château d’eau équipé d’un système solaire.



La cérémonie de réception s’est déroulée en présence de la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Mme Chamssal-Houda Abakar Kadadé.