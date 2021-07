Tchad : des femmes formulent des recommandations au CMT à l'issue d'une marche

De la maison de femme -lieu de départ- au Palais du 15 janvier, la marche a été encadrée par la police nationale. À leur point d'arrivé, les manifestants ont été accueillis par des membres du gouvernement et représentants du CMT.



S'en est suivi l'hymne national en mémoire du défunt Maréchal du Tchad et des martyrs, et la présentation d'un sketch par Mandargué sur la situation économique du Tchad et celle des ménages.



Pour la présidente du comité d’organisation, Mariam Djimet Ibet, la marche a été organisée en soutien au CMT dans sa démarche démocratique axée sur l’inclusion, l’ouverture au dialogue et à la réconciliation nationale, l’appel au retour de compatriotes en exil et la matérialisation des libertés publiques.