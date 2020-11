Tchad : des femmes ingénieurs en opération de salubrité au ministère des Infrastructures

N'Djamena - L'association des femmes et étudiantes ingénieurs des travaux publics a organisé samedi une journée de salubrité au ministère des Infrastructures et des Transports. Depuis la semaine dernière, l'association a initié des activités d'aménagement dans le cadre d'une action citoyenne.



Selon la présidente de l'association Fatimé Mahamat Herbama, "étant donné que la femme est la toute première ménagère du foyer et l'architecte de sa maison, l'hygiène et l'assainissement sont bel et bien son affaire".



Dr. Djamal Ali, directeur de cabinet du ministre, explique que "le Maréchal du Tchad a mis au centre de sa politique la problématique du genre. Cela prouve à jamais que la femme est toujours à coté de l'homme pour le développement de ce pays".



"Nous pensons que cette initiative peut se répercuter sur tous les ministères pour avoir la contribution de tout le monde", estime-t-il.



Les femmes ingénieurs lancent un appel à tous les citoyens afin d'accomplir ce devoir où qu'ils soient (quartiers, lieux de travail). Elles entendent étendre prochainement leur action à d'autres ministères.