Tchad : des femmes vivant avec handicap découvrent les avantages de la planification familiale

L’ONG “La voix de la femme”, en collaboration avec le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, a organisé ce 2 décembre 2022 au CEFOD, un atelier de renforcement des capacités des femmes en situation de handicap sur les avantages de la planification familiale et l'orientation vers les services de qualité.



L'objectif de cet atelier est d'améliorer l'autonomisation sociale des femmes en situation de handicap en les sensibilisant sur le bien-être de la planification familiale et en les formant sur les offres de service de production.