Tchad : des fiches pour contrôler le travail des mairies de N'Djamena

Une mission du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT) a tenu mercredi une séance de travail avec le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibert Younous et l'ensemble des maires d'arrondissement de la commune de N'Djamena.



La mission dirigée par Mahamat Saleh Moussa, haut-conseiller au HCCACT, s'est entretenue avec les responsables de la commune sur le rôle et la mission du Haut conseil.



Un document de sensibilisation et des fiches d'évaluation ont été remis aux maires d'arrondissement par la mission du HCCACT.



"Nous avons des documents à vous remettre, (notamment) des fiches d'évaluation. Ces fiches ne doivent pas seulement être travaillées par les maires", a précisé le chef de mission du HCCACT, Mahamat Saleh Moussa.



​Il a expliqué que "les maires doivent convoquer tous les conseillers municipaux, tous les délégués de quartiers, chefs de carrés et tous les services déconcentrés de l'Etat. Une fois fini, les fiches doivent être déposées au niveau du Gouvernorat et le gouverneur va transmettre au HCCACT".



Le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibert Younous, a insisté sur l'importance des fiches pour vérifier le travail réalisé par les mairies.



"Nous sommes à la porte des prochaines échéances électorales, que ce soit législatives ou communales. Il est temps que nous sachions au moins qu'est-ce que ces communes là ont pu faire, et qu'est-ce qu'elles ont réalisé pendant la période de leur mandat", a indiqué Djibert Younous.



Des missions du HCCAT ont sillonné plusieurs provinces dans le même objectif.