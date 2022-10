Tchad : des fidèles musulmans commémorent le Maoulid à Ati

Le maire de la commune d'Ati ainsi que d'autres fidèles musulmans de la ville et ceux des villages environnants ont également fait le déplacement.



La cérémonie a été entamée par la lecture du Saint Coran et des poèmes par différents fidèles. Le préfet du département du Batha-Ouest, Sadick Mahamat Iga, a demandé aux fidèles musulmans de prier pour la paix, la cohabitation pacifique et le développement de la province du Batha. Il a invité tout le monde à abandonner l'esprit de destruction et à respecter les lois de la République.



Le représentant du président du Comité islamique de ladite province, Algoni Soumaï Albadawi, a pour sa part. évoqué la biographie du prophète Mohamed (Paix et bénédiction soient sur lui).



La cérémonie a pris fin avec la lecture de quelques versets coraniques et d'une Fathia.