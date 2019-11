Tchad : des fidèles musulmans commémorent le Maoulid

A l'instar d'autres fidèles musulmans du monde, les musulmans d'Ati ont commémoré la fête de la naissance du prophète Mohamed (Paix et bénédiction soit sur lui). Cet après midi dans la cours de la grande mosquée d'Ati, l'évènement a été commémoré en présence du gouverneur de la province du Batha, du président du comité islamique de la province du Batha, du maire de la commune d'Ati, les autorités administratives et militaires, ainsi que les fidèles musulmans de la ville et ceux des villages environnants.



La cérémonie a été entamé par la lecture du saint Coran et de poèmes par les différents fidèles.



Prenant la parole, le gouverneur de la province du Batha, Alio Adoum Abdoulaye, a demandé aux fidèles musulmans de prier pour la paix, la cohabitation pacifique et le développement de la province du Batha. Il a invité à abandonner l'esprit de destruction et a appelé à respecter les lois de la 4ème République.



Pour sa part, le président du comité islamique de la province, Ahmat Khalid Manoufi, a évoqué la biographie du prophète Mohamed (Paix et bénédiction soit sur lui).



La cérémonie a pris fin avec la lecture de quelques versets coraniques et d'une Fathia.