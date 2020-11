Tchad : des filles d'une école coranique offrent un Coran à la ministre de la Femme, retour sur la polémique

Des filles d'une école coranique du département d'Abdi ont voulu honorer dimanche la présence à l'Est du Tchad de la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance en lui offrant plusieurs cadeaux dont un exemplaire du Saint Coran. La photo partagée sur les réseaux sociaux a suscité une polémique.



La ministre Amina Priscilla Longoh a pris part aux festivités de la Journée de la femme rurale à Koubeigou, une localité située à 5 Km de Goz Beida. Elle a représenté la Première Dame qui devait prendre part à l'évènement mais a été empêchée à la dernière minute.



Réagissant à la polémique sur sa page Facebook, la ministre a présenté ses excuses, expliquant qu'il s'agit d'un cadeau qu'elle a reçu avec fierté. "Seulement je ne savais pas que c'était interdit pour un non musulman de le toucher. Alors, prière d'accepter mes excuses et je retire la photo", a déclaré Amina Priscilla Longoh.



En l'absence de la Première Dame, d'autres cadeaux ont été remis à Amina Priscilla Longoh par la population, notamment des objets traditionnels et objets d'arts ou encore une attestation de reconnaissance, tandis que la communauté Walad Malick a offert à la ministre une montée à dos de chameau. Par ailleurs, une lettre de remerciement adressée à la Première Dame Hinda Déby a été remise à Amina Priscille Longoh par la chef de file du MPS pour le département d'Adde, Khalia Sakhaïroun Ahmat.



La fête de la femme rurale a été marquée par une grande ferveur à Koubeigou. Au-delà de l'aspect festif, la population s'est réjouie de la proximité de Amina Priscilla Longoh qui a passé plusieurs heures aux côtés des femmes rurales, s'imprégnant de leur mode de vie et se prêtant à des dégustations de produits locaux, des échanges, partages et surtout des moments de joie.



La Journée a été également une occasion pour les femmes rurales de plaider leur sort. Dans l'objectif de renforcer leur autonomisation et de les inciter à initier des activités génératrices de revenus, des programmes de formation ont eu lieu en marge de l'évènement et vont se poursuivre, tandis que du matériel -dont des kits solaires- a été remis à plusieurs groupements féminins de la province. "La femme rurale est le moteur du développement agricole et pastoral, contribuant de ce fait à une large part de l'économie. (...) Tout ce que nous consommons est le fruit du travail du Tchad profond", rappelle la ministre de la Femme, ajoutant qu'il n'est que normal qu'une journée leur soit dédiée.



L'année prochaine, c'est l'Ennedi Est qui va accueillir les festivités de cette journée mondiale.