Tchad : des fonctionnaires de police révoqués pour faute grave

Le décret n° 479 du 16 avril 2019 porte révocation de deux fonctionnaires du corps de la Police nationale. Il est pris sur proposition du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



En application des dispositions des articles 88, 89, 91 aliéna 5 et des articles 138 et 139 de l'ordonnance du 1er mars 2011, les fonctionnaires cités sont révoqués de la Police nationale, avec suspension des droits à pension pour faute grave et manquements aux obligations professionnelles de nature à ternir l'image de l'institution.



- Senoussi Weddeye, commissaire divisionnaire de police, délégué provincial de la police du Tibesti ;

- Allafouza Dadi, officier de police.