Tchad : des forces spéciales libèrent un commerçant pris en otage et appréhendent des ravisseurs

La semaine dernière, sept individus, à bord d'un véhicule, ont pris en otage M. Cherif, un commerçant ressortissant de la localité Baga-Sola, province du Lac. La prise d'otage a mis en alerte les forces de défense et de sécurité, mobilisant notamment l'armée de l'air.



"Nous avons pu les localiser tout près de la frontière libyenne, tout près de la zone de Maaten-es-Sara (...) nous avons pu mettre la main sur ces bandits et en même temps, nous avons pu libérer l'otage sain et sauf", détaille le général Idriss Dokony Adiker.



Des échanges de tirs ont eu lieu entre les ravisseurs et les forces spéciales tchadiennes au cours de l'opération. Les malfaiteurs ont été évacués à N'Djamena sur des brancards, à bord d'un avion militaire.