Tchad : des forums inter-société civile à Kélo, Pala et Léré

Droit de l'Homme Sans Frontières (DHSF) organise des forums inter-société civile au processus électoral et à l'éducation civique dans quelques villes du Sud du pays.



Les échanges se déroulent dans le cadre du projet intitulé promouvoir l'éducation civique et la participation des jeunes, des femmes et des personnes handicapées au processus électoral dirigé par son coordonnateur Tchindebbe Donald Tao.



L'objectif est de permettre aux participants d'exercer leurs droits et devoirs civiques en toute tranquillité et transparence pendant les différentes échéances. A Pala, la quarantaine des personnes qui ont pris part à ce forum ont vue leurs capacités renforcées en technique de gestion des conflits électoraux. Ils ont été outillés en technique d'observation des élections mais aussi et surtout formés pour concevoir le cahier d'observation. Ces partages de connaissances se sont déroulés notamment à Kelo avec 33 personnes et Léré avec 32 personnes.



Dans les trois villes, les participants sont constitués des membres des organisations de la société civile, des organisations des jeunes, des personnes vivant avec handicap et les organisations féminines de trois villes : Kelo dans la Tandjile, Pala et Léré dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Droit de l'Homme Sans Frontières (DHSF) a organisé ces forums inter société civile au processus électoral et à l'éducation civique grâce au financement de National Endowment For Democracy (NED), une fondation américaine.



Le coordonnateur du Projet intitulé promouvoir l'éducation civique et la participation des jeunes, de femmes et des personnes handicapées au processus électoral, Tchindebbe Donald Tao, se félicite de la mobilisation des différents participants pendant les ateliers qui ont eu lieu dans les trois villes, le 20 octobre à Kelo, le 21 octobre à Pala et le 22 octobre à Léré.



Pour lui, le besoin d'orientation de la population locale est réel car dit-il, en organisant ces genres de forums l'esprit des citoyens s'ouvre au jour le jour.



Selon l'un des formateurs Me. Djonkissam Kalandi, par ailleurs secrétaire général de DHSF, les modules abordés portent essentiellement sur l'observation électorale et sur la gestion des conflits électoraux. Les participants peuvent mieux faire leur travail en contribuant à la cohésion sociale et au vivre ensemble.