Tchad : des fournitures pour 60 établissements de la sous-préfecture de Niergui au Guera

La cérémonie a eu lieu en présence de l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire d'Aboutelfane Sud, des conseillers pédagogiques des associations des parents d'élèves et associations des maîtres d'écoles des 60 établissements primaire et secondaire.



Le sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, et le secrétaire général de l'association des parents d'élèves (APE) du Guera, Mahamat Chanka, ont félicité les parents d'élèves pour leur détermination visant à favoriser la réussite de leurs enfants.



L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire d'Aboutelfane Sud, Moussa Kabba, a demandé aux parents de relever les défis pour l'année scolaire en cours.