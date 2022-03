Tchad : des fournitures scolaires offertes à des écoliers d'Abéché

C'est un don composé de fournitures scolaires notamment des cartons de stylos, cahiers et rames de papiers. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du corps enseignant et des membres de l'association, à l'établissement Darasaada, situé dans le 1er arrondissement de la ville d'Abéché.



Le président de l'association Le Réveil, Ahmat Yaya Abdeldjalil, a indiqué que leur organisation œuvre pour l'amélioration du système éducatif. Il a également assuré de leur engagement aux côtés du gouvernement pour que l'école tchadienne retrouve ses lettres de noblesse.



Le responsable du collège Darasaada, Hassan Abdelrahim, a pour sa part exprimé sa profonde gratuite aux membres de l'association Le Réveil pour ce geste combien important. Pour lui, cette donation va sans doute contribuer à l'amélioration de l'organisation administrative et de l'école.